Huawei: la lista dei dispositivi che saranno aggiornati ad Android Q

Dopo Samsung, anche Huawei ha annunciato la lista dei dispositivi che saranno aggiornati ad Android Q, la prossima generazione del sistema operativo mobile di Google.

Dispositivi che saranno aggiornati ad Android Q

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Honor View20

Honor Magic2

La conferma è arrivata direttamente tramite un post pubblicato da Huawei sul proprio account ufficiale Weibo, su cui ha affermato che la distribuzione dell'aggiornamento avverrà insieme all'interfaccia grafica EMUI.

In totale i dispositivi sono otto, e non sorprende certo l'inclusione nella lista del Mate 20 Pro, che è incluso tra gli smartphone presenti nel programma beta di Android Q che è cominciato subito dopo la presentazione ufficiale dell'I/O.

Come sempre in questi casi, non conosciamo l'ordine di lancio dell'aggiornamento: Huawei però come fatto già in passato dovrebbe cominciare dagli smartphone top di gamma (P30 e P30 Pro) per poi passare a dispositivi come la gamma Mate 20.

Chiaramente il produttore non ha fornito molte indicazioni su quando comincerà il processo di update. Per quanto riguarda gli smartphone Android, infatti, un ruolo fondamentale lo hanno anche gli operatori telefonici che lanciano gli update sui dispositivi brandizzati.

E' probabile che all'elenco si aggiungano anche altri smartphone al momento del lancio dell'aggiornamento. Vi terremo informati.