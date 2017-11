Huawei Mate 10 Pro: statue a Bari, Milano e Napoli celebrano l'arrivo in Italia

La nuova campagna pubblicitaria di Huawei per il nuovo smartphone Mate 10 Pro si fa notare letteralmente in tutta Italia, con 3 statue che celebrano imprenditori noti per la loro capacità di innovare in ambito tecnologico.è lo slogan ideato per l'uscita del top di gamma dell'azienda.

Huawei ha deciso di inaugurare in gran stile la campagna pubblicitaria del Mate 10 Pro sfruttando l'immagine di 3 personaggi importanti nel mondo dell'imprenditoria.

Parliamo di Massimo Ciociola, CEO e founder di Musixmatch, il volto errante che vaga per le strade di Milano su due camion, un'idea che vuole ricordare che anche in momenti difficili un ottimo imprenditore riesce ad individuare una strada alternativa, adattandosi e mostrando tenacia.

La seconda imprenditrice è Monica Calicchio, fondatrice di Tailoritaly, la cui statua di 12 metri si trova presso la Rotonda del Diaz a Napoli. Tailoritaly è la prima piattaforma online che permette agli utenti di personalizzare ed acquistare i propri capi di abbigliamento Made in Italy ricevendoli direttamente a casa propria.

L'ultima imprenditrice è Diva Tommei, la cui stata di 12 metri si trova presso il Largo Giannella a Bari, l'unica italiana ad essere indicata dal sito Eu Startups tra le strartupper più promettenti di tutta l'Italia. Diva già da giovane ha inventato Caia, una lampada che si basa sulla tecnologia eliostatica che riesce ad intercettare la luce del sole e ridirezionarla all'interno della casa, permettendo alle persone di illuminare la propria stanza di luce naturale.





In fondo alla news trovate le foto relative ad ogni statua che vi abbiamo descritto.