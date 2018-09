Huawei Mate 20 Lite: Band 3 Pro in regalo fino al 24 ottobre

Huawei Mate 20 Lite è arrivato in Italia lo scorso 3 settembre. Tutti coloro che hanno acquistato il device, hanno ricevuto in omaggio la nuova smartband Huawei Band 3 Pro.

La promo sarebbe dovuta terminare a fine settembre, il 30 esattamente, ma Huawei, per dare ancora la possibilità agli utenti di usufruire della promozione, ha deciso di estenderla fino al 24 ottobre. Prezzo consigliato al pubblico: 399€.

Per ricevere Huawei Band 3 Pro (valore commerciale € 99,90) sarà necessario effettuare la registrazione, compilare il modulo online e inviare la documentazione richiesta entro e non oltre il 10 novembre 2018. Maggiori informazioni sono disponibili attraverso il regolamento completo dell'iniziativa, disponibile a questo indirizzo.

Huawei Band 3 Pro rappresenta senza dubbio un'ottima soluzione per coloro che sono alla ricerca di un fitness tracker in grado di tracciare le attività in palestra quotidiane.

Interessante anche la scelta del marchio asiatico che ha deciso di prorogare l'offerta fino al prossimo 24 Ottobre, per permettere anche ai nuovi acquirenti di potervi accedere.