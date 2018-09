Huawei Mate 20 Lite ufficiale in Italia dal 3 settembre: caratteristiche tecniche e prezzo

Huawei ha annunciato, nella giornata odierna, che il suo nuovo smartphone Mate 20 Lite arriverà ufficialmente in Italia il prossimo 3 settembre. Il dispositivo in questione presenta delle specifiche interessanti, a fronte di un prezzo aggressivo.

A livello di caratteristiche tecniche, Huawei Mate 20 Lite monta un display IPS LCD da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+, notch e aspect ratio 19,5:9, un processore octa-core Kirin 710 (4 x Cortex A73 2,2 GHz + 4 x CortexA53 1,7 GHz), una GPU MaliG51 MP4, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB tramite microSD), una dual camera posteriore da 24MP + 2MP (AI, f/2.0), una dual camera anteriore da 20MP + 2MP (AI, f/1.8) e una batteria da 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida Huawei QuickCharge, che dovrebbe garantire una ricarica completa in circa due ore.

Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE Cat. 3 al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band passando per il Dual Bluetooth 4.2, per l'NFC e per la porta USB Type-C. Presenti anche il Dual SIM, la radio FM, il sensore di impronte digitali, lo sblocco facciale e il jack da 3,5 mm per le cuffie. Le colorazioni disponibili sono Sapphire Blue, Platinum Gold e Black. Le dimensioni dello smartphone sono di 158,3 x 75,3 x 7,6 mm, per un peso di 172 grammi. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con EMUI 8.2. Altra caratteristica interessante è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non si focalizza solamente sul comparto fotografico, ma va a migliorare anche le prestazioni lato gaming, a gestire il sistema di notifiche intelligenti e molto altro.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Huawei Mate 20 Lite approderà in Italia il prossimo 3 settembre a un prezzo consigliato di 399 euro. Inoltre, la società cinese ha inviato anche una promozione interessante: chi acquisterà lo smartphone entro il 30 settembre riceverà in omaggio la Huawei Band 3 Pro, dal valore di 99,90 euro. Per ricevere quest'ultima, sarà necessario effettuare la registrazione, compilare il modulo online e inviare la documentazione richiesta entro e non oltre il 21 ottobre 2018. L’ elenco dei punti vendita aderenti e il regolamento completo dell'operazione a premi sarà disponibile a partire dal 3 settembre su www.huaweipromo.it. Per ulteriori informazioni in merito, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata a Mate 20 Lite sul sito ufficiale di Huawei.