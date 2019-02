Huawei Mate 20 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite in sconto su Amazon

Nuova giornata, nuovi sconti su Amazon Italia, che quest'oggi propone delle interessanti promozioni su due smartphone molto apprezzati dagli utenti: Huawei Mate 20 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite.

Partendo da Huawei Mate 20 Lite, la versione nera da 64 gigabyte dello smartphone può essere acquistata a 276,99 Euro, uno sconto davvero consistente rispetto ai 399,90 Euro di listino, che consente di risparmiare 122,91 Euro, pari al 31%. Il dispositivo include un display da 5,3 pollici Full HD+ con aspect ratio di 19:9, processore octa-core dinamico con IA, dual camera frontale da 24+2 megapixel e posteriore da 24 + 2 megapixel, 4 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di memoria interna ed Android 8.1 con interfaccia grafica EMUI 8.2 come sistema operativo.

Per quanto riguarda Xiaomi Mi A2 Lite, lo smartphone può essere acquistato a 166,88 Euro nella versione globale. In questo caso troviamo uno smartphone di fascia medio-bassa con batteria da 4000 mAh, doppia fotocamera, sistema operativo Android 8.1 e 64 gigabyte di memoria interna. La spedizione è garantita da Amazon ma in cinque giorni.

Come sempre, dal momento che Amazon non fornisce alcuna indicazione sulla scadenza delle offerte e la disponibilità dei prodotti in magazzino, consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti.