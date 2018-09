Huawei Mate 20: online il primo video hands on (leak)

A pochi minuti dal leak che ha visto emergere online i presunti render ufficiali della variante Pro, è già arrivato il turno di parlare di Huawei Mate 20 nella sua "versione base". Infatti, è appena trapelato online il primo video hands on dello smartphone in questione, a quasi un mese dalla sua presentazione.

Il video in questione, ottenuto dai colleghi di SlashLeaks, dura 10 secondi e mostra nel dettaglio il fronte e il retro del modello "base" del prossimo flagship di Huawei, che verrà presentato, assieme alla variante Pro, in un apposito evento a Londra che si terrà il prossimo 16 ottobre. Stando al video in questione, sembra essere oramai totalmente confermato il retro, dove troviamo le tre fotocamere e il flash LED disposte a quadrato e un sensore di impronte digitali posto appena sotto.

Il leak va inoltre a confermare la presenza di un contenuto notch "a goccia" nella parte anteriore. Questo potrebbe significare che la variante Pro disporrà di una tacca stile iPhone X, mentre quella "base" seguirà il design già visto con Essential Phone, ma riducendo al minimo le dimensioni del notch. Insomma, oramai sembrano non esserci più molti dubbi su cosa vedremo tra circa un mese, con le mosse di Huawei che sembrano essere state interamente svelate dai leak.