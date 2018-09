Huawei Mate 20 Pro: display da 6.9' AMOLED con sblocco facciale 3D in arrivo il 16 ottobre

Il 16 ottobre sarà un giorno molto importante per Huawei. La casa cinese ha fissato per quella data l’arrivo del nuovo Mate 20 Pro, prossimo top di gamma nonché il primo device dell’azienda ad includere il riconoscimento facciale 3D.

Per ora si tratta solo di un rumor, ma le immagini diffuse nelle scorse ore mostrano un notch più grande rispetto a quello montato su P20 Pro. Logico supporre che questo includa ora più elementi deputati al riconoscimento facciale. Su Android, l’unico smartphone ad utilizzare questa tecnologia è Oppo Find X, arrivato in Italia da pochi giorni. Si tratta di un passo in avanti importante per Huawei, che se confermato darebbe al Mate 20 Pro una caratteristica molto rara nell’attuale panorama del robottino verde. Ancora non si conoscono molti dettagli sull’hardware utilizzato, ma sembra certa la presenza di una fotocamera frontale da 24 Megapixel.

Il riconoscimento facciale 3D non sarà l’unica novità, visto che il Mate 20 Pro sarà il primo smartphone ad utilizzare il nuovo processore Kirin 980, realizzato a 7 nm e presentato al recente IFA di Berlino. Novità dovrebbero arrivare anche dalle dimensioni. Se il Mate 10 Pro utilizza uno schermo da 6” AMOLED Full HD+, la nuova versione potrebbe includerne addirittura uno da 6.9 pollici, dai bordi curvi ai lati, con una risoluzione QHD+ (3.120 x 1.440 pixel).

Il comparto fotografico rimane segreto, ma non ci aspettiamo sostanziosi miglioramenti rispetto a quanto visto sul P20 Pro e la sua ottima tripla fotocamera. Insomma, sembra che Huawei stia per lanciare qualcosa di grosso il 16 ottobre a Londra, evento il cui invito è già giunto in redazione. Restate quindi sintonizzati su queste pagine per scoprire tutte le novità sul prossimo Mate 20 Pro.