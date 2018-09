Huawei Mate 20 Pro: emersi online i presunti render ufficiali

Non ci stancheremo mai di ripeterlo, oramai gli eventi di presentazione non sembrano essere altro che dei pro forma che devono semplicemente confermare le indiscrezioni apparse online nei mesi antecedenti. Innumerevoli i casi, da Samsung Galaxy Note 9 agli ultimi iPhone. Non poteva mancare, dunque, anche il prossimo flagship di Huawei: Mate 20 Pro.

Dopo le prime foto reali e le successive conferme, il nuovo smartphone della società cinese torna a farsi vedere, ma questa volta in alta risoluzione e nei suoi presunti render ufficiali, che tra l'altro sembrano puntare nella stessa direzione dei precedenti leak. Insomma, sembrano non esserci molti dubbi su cosa verrà presentato il prossimo 16 ottobre.

Ovviamente, come spesso avviene in questi casi, la fonte delle immagini che potete vedere qui sotto è un produttore di cover, che per promuovere i suoi prodotti ha erroneamente fatto trapelare delle immagini contenenti quelli che sembrano proprio essere i render ufficiali di Huawei Mate 20 Pro, chiaramente inseriti all'interno delle custodie. Non manca anche una base di ricarica wireless 15W, che sembra confermare la presenza di questa funzionalità.

Non ci sono dubbi, invece, sul processore, con il nuovo Kirin 980 che promette prestazioni di alta caratura, soprattutto in ambito gaming. Nella parte posteriore, troviamo le tre fotocamere e il flash LED disposti a quadrato, mentre nella parte anteriore fa capolino l'oramai immancabile notch.