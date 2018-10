Huawei Mate 20 Pro potrebbe essere il dispositivo Android più potente in commercio

Il 16 ottobre sarà presentato ufficialmente il nuovo Huawei Mate 20 Pro, smartphone che ancora oggi non ha mostrato al completo le sue caratteristiche tecniche, dando spazio a leak di vario genere. Quello di oggi riguarda dei punteggi legati a dei presunti benchmark che piazzano questo device in cima alla classifica Android dei dispositivi più potenti.

Huawei Mate 20 Pro, con i suoi 6GB di RAM, avrebbe raggiunto un punteggio di 3.390 in single core e 10.318 in multi core: questi valori, tra i più alti nel settore, sono dovuti all'utilizzo del nuovo Kirin 980, primo chipset da 7nm ad essere usato su Android, con performance migliorate in confronto allo standard utilizzato nel settore da 10nm. Rimane comunque inferiore ai nuovi iPhone: Xs e Xs Max utilizzano infatti un A12 Bionic da 7nm, e quest'ultimo riesce a raggiungere un punteggio multi-core di 11.465.

Non sappiamo ancora se questi valori siano reali o meno, ne abbiamo certezza che il dispositivo sia la versione finale o magari un prototipo: in questo caso potremmo trovarci a metà ottobre con dei punteggi diversi, anche più alti. Vi ricordiamo che il nuovo Huawei Mate 20 Pro verrà mostrato a Londra il 16 ottobre, e arriverà in commercio con la nuovo sistema operativo Android 9 Pie.