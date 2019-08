Huawei Mate 20 Pro scontato di 600 euro su Amazon Italia

Huawei Mate 20 Pro torna a far parlare di sé per via di un'interessante promozione di Amazon Italia che lo propone a uno sconto abbastanza sostanzioso rispetto al suo prezzo di vendita originale.

In particolare, Amazon Italia propone la variante da 6/128GB di Huawei Mate 20 Pro, in colorazione blu, a un prezzo di 499,90 euro con cover originale inclusa. In precedenza il prezzo di vendita era di 1099,90 euro, quindi lo sconto è esattamente di 600 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon (niente rivenditori) e la disponibilità è a partire dal 31 agosto 2019. Insomma, per qualcuno potrebbe essere la giusta occasione per mettere le mani su Mate 20 Pro, nonostante in passato ci siano state delle promozioni leggermente migliori (che però non comprendevano la cover e riguardavano versioni brandizzate del dispositivo).

Vi ricordiamo che lo smartphone coinvolto è il top di gamma di Huawei dello scorso anno ed è dotato di un comparto hardware completo e al top in ogni categoria per quanto riguarda i dispositivi usciti nel 2018. Mate 20 Pro non disdegna anche coloro che amano la solidità costruttiva, la visione di contenuti multimediali, l'autonomia e il comparto fotografico. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Huawei Mate 20 Pro. La critica lo ha spesso definito come uno dei migliori smartphone usciti durante lo scorso anno. Peccato solamente per l'assenza del jack audio per le cuffie e per il comparto software che meriterebbe una svecchiata.