Huawei Mate 20 Pro si mostra in una fotografia frontale: confermato il notch più grande

Manca più di un mese alla presentazione di Huawei Mate 20 Pro, che come svelato dal produttore durante la conferenza tenuta all'IFA sarà annunciato in via ufficiale il prossimo 16 Ottobre a Londra. Tuttavia, sul web continuano ad emergere fotografie o presunte tali che mostrano la scocca del dispositivo.

E' il caso della fotografia che vi proponiamo in calce ed in apertura, che è stata pubblicata da Wolf su Slashleaks, da sempre molto affidabile da questo punto di vista.

Chiaramente come sempre non sappiamo se si tratta di un'immagine reale o di un fake, ma comunque ci permette di ottenere uno sguardo a quello che potrebbe essere il prossimo top di gamma della società asiatica. Confermata la presenza di un notch più largo rispetto a quello di Huawei P20 Pro, una scelta probabilmente dettata dall'esigenza di integrare il sistema di sblocco facciale in 3D, di cui si era già parlato negli scorsi giorni.

La fotografia conferma anche le cornici estremamente sottili e soprattutto il supporto Dual SIM, come si può vedere in alto a sinistra nello schermo, che dovrebbe essere un AMOLED da 6,9 pollici.

Secondo le indiscrezioni trapelate in precedenza la fotocamera frontale dovrebbe quasi certamente essere da 24 megapixel, mentre a livello di processore saremo di fronte ad un cellulare basato sul nuovo Kirin 980 presentato proprio all'IFA di Berlino ad inizio mese.