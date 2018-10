Huawei Mate 20 Pro: trapela il prezzo. Si parte da 999 Euro per la versione base?

Huawei Mate 20 Pro è il prossimo smartphone top di gamma della società asiatica. Nelle ultime settimane sono state pubblicate varie schede tecniche, che hanno svelato ogni aspetto del cellulare, ma i rapporti di oggi si focalizzano principalmente sui prezzi.

L'ultimo leak, pubblicato da Roland Quandt, si focalizza sui prezzi che Huawei dovrebbe imporre ai vari modelli.

La variante base con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione dovrebbe raggiungere l'Europa a 999 Euro, ma in alcuni mercati potrebbe anche toccare quota 1.049 Euro, un costo molto simile a quello dei nuovi iPhone XS.

A quanto pare sarebbe anche previsto il lancio di una nuova scheda nanoSD di Huawei, una SIM proprietaria delle dimensioni di una nano SIM che si adatta allo slot presente nel Mate 20 Pro e dovrebbe essere in grado di occupare uno dei due slot studiati per le SIM. A livello di costi, si parla di 49,99 Euro per la nanoSD da 128 gigabyte, ed a livello tecnico dovrebbe offrire una velocità di lettura fino a 90 MB/s.

Ricordiamo che la data di presentazione di Mate 20 Pro è fissata per il 16 Ottobre, giorno nel corso del quale i prezzi dovrebbero diventare ufficiali, insieme alla nanoSD.