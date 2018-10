Mate 20 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo dell'ultratop di Huawei

Come ampiamente preannunciato, è stato annunciato oggi nel corso di un keynote tenuto a Londra il nuovo smartphone top di gamma di Huawei, il Mate 20 Pro, che chiude il 2018 di annunci della compagnia asiatica.

Trovano praticamente conferma per intero le indiscrezioni trapelate qualche giorno fa.

Il dispositivo è basato sul processore Kirin 980, già mostrato dalla società asiatica all'IFA di Berlino e di cui ve ne avevamo già parlato su queste pagine a più riprese, accompagnato da 6/8 Gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Il display è un pannello OLED con risoluzione QHD+ di 3120x1440 pixel con diagonale da 6,39 pollici 2K+ con supporto all'HDR, racchiuso in una scocca da 8,6 millimetri ed un peso di 189 grammi, un dato quest'ultimo elevato a causa della batteria da 4200 mAh.



Sempre collegandoci al comparto del display, è presente un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali che garantisce una velocità dello sblocco del 30% maggiore rispetto a quelli concorrenti. Il chip supporta fino a dieci livelli di pressione grazie alla tecnologia Dynamic Pressure Sensing (DPS).



Huawei ha ha anche annunciato la presenza di un sistema di dual speaker invisibili, ma che garantisce comunque una resa audio importante, mentre a livello di ottimizzazioni interne è stata migliorata la localizzazione GPS.

Per quanto riguarda le certificazioni, Huawei Mate 20 Pro è certificato IP68, il che vuol dire che è resistente a polvere ed acqua fino ad una profondità di 1,5 metri, mentre il comparto connettività è composto dal supporto alle reti LTE ad alta velocità, NFC, Bluetooth 5.0 e Gigabit WLAN dual-band.

Il comparto fotografico è composto da tre lenti poste al centro della scocca posteriore: la principale da 40 megapixel con apertura f/1.8, con tecnologia Light Fusion, accompagnata da un sensore telegrafico da 20 megapixel ed una terza lente da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie invece è da 24 megapixel. Su Huawei Mate 20 invece è presente un sensore ultra angolare da 16 megapixel con apertura f/2.2, un secondo sensore da 12 megapixel telegrafico ed una lente da 8 megapixel telegrafica.

Sempre a livello fotografico, è stata migliorata la resa delle immagini in condizioni di scarsa luminosità ed introdotta una modalità Bokeh Personalizzata, che consente di scattare ritratti ancora più ad alta qualità. E' chiaro che uno degli aspetti principali su si è concentrata la società è quello fotografico: il telefono include delle lenti adatte anche alle macro. E' stata finalmente introdotta anche la possibilità di aggiungere effetti live ad i video (è stata ad esempio mostrata la possibilità di applicare un effetto in bianco e nero allo sfondo e lasciare colorato il soggetto.

Fronte software, è chiaramente presente Android 9.0 Pie con l'interfaccia proprietaria EMUI.



Huawei Mate 20 Pro supporta il sistema Dual SIM attraverso un rivoluzionario sistema che consente di inserire nell'apposito comparto la Nano SIM e la NM Card per espandere la memoria o una seconda SIM.



Debutta sulla scocca frontale il notch, che però come affermato da Huawei sul palco di Londra è significativamente più piccolo rispetto a quello di iPhone XS ed iPhone XR: su Mate 20 raggiunge una lunghezza di soli 8,9 millimetri (quasi una goccia), mentre sul Mate 20 Pro è di 32,8 millimetri. Complessivamente però i due cellulari hanno un rapporto scocca-schermo dell'88,07 ed 86,90%.



Huawei Mate 20 supporta la nuova ricarica superveloce di Huawei, a 40W, del 440% più veloce rispetto ad iPhone XS Max, e che garantisce il 70% di ricarica in soli trenta minuti, ma anche la prima Reverse Charge al mondo: il cellulare potrà essere usato per ricaricare accessori esterni.

Veniamo quindi al prezzo e la disponibilità. Huawei P20 Pro sarà disponibile ad un prezzo di partenza di 999 Euro in Europa. Vi terremo aggiornati non appena sarà annunciato il prezzo italiano.