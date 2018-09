Huawei Mate 20: la società pubblica un teaser che sembra confermare le fotocamere

Iniziano ad arrivare i primi indizi ufficiali su Huawei Mate 20, l'attesissimo nuovo smartphone della società cinese. Ebbene, il teaser pubblicato sembra confermare uno dei rumor più rilanciati negli ultimi mesi: la presenza di tre fotocamere disposte a quadrato.

Infatti, come potete vedere qui sotto, nel teaser pubblicato dalla società cinese su Weibo si può notare un quadrato disposto esattamente nel modo descritto dai leak. Potete vedere un esempio qui sopra, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra precedente news, dove trovate ulteriori dettagli.

Oltre a questo, secondo le indiscrezioni trapelate in precedenza, la fotocamera frontale dovrebbe quasi certamente essere da 24 megapixel, mentre a livello di processore saremo di fronte ad un cellulare basato sul nuovo Kirin 980 presentato proprio all'IFA di Berlino ad inizio mese. Inoltre, se il Mate 10 Pro utilizza uno schermo da 6” AMOLED Full HD+, la nuova versione Pro potrebbe includerne addirittura uno da 6.9 pollici, dai bordi curvi ai lati, con una risoluzione QHD+ (3.120 x 1.440 pixel). Non dovrebbe mancare il riconoscimento facciale 3D.

Insomma, sembra che Huawei stia per lanciare qualcosa di grosso il 16 ottobre a Londra, evento il cui invito è già giunto in redazione. Restate quindi sintonizzati su queste pagine per scoprire tutte le novità su Mate 20 e Mate 20 Pro.