Huawei Mate 20 svelato interamente dai leak: 3 fotocamere sul retro e notch a goccia

Continuano i leak in campo smartphone, con Huawei Mate 20 che è stato svelato interamente dai soliti colleghi di XDA Developers. In particolare, sono stati pubblicati tutti i render (estrapolati da presunte foto ufficiali del device), che mostrano un dispositivo alquanto interessante.

Ma non è finita qui: il leak sembra confermare anche i rumor apparsi online in precedenza, descrivendo un Huawei Mate 20 con display AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione 2244 x 1080 pixel e notch a goccia, un processore octa-core Kirin 980 (4 x Cortex-A77 + 4 x Cortex-A55) con processo produttivo a 7nm, GPU Mali-G72 MP24, 6GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna, tre fotocamere sul retro con flash Dual LED e una batteria da 4200 mAh.

Non mancheranno, ovviamente, tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dalla porta USB Type-C alla ricarica wireless passando per il 4G LTE e il jack da 3,5 mm per le cuffie. Il sistema operativo dovrebbe essere il nuovo Android 9.0 Pie. Per quanto riguarda la data di presentazione, Huawei ha fissato un evento per il prossimo 16 ottobre.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni riportate in questa news sono frutto di leak e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito.