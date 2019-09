Huawei Mate 20 e TV Philips 4K da 49'' in offerta su Amazon

Mentre continua la fiera di Berlino, non si fermano su Amazon gli sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. E tra una news e l'altra proveniente dall'IFA, abbiamo scovato due interessanti offerte sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Huawei Mate 20, nella configurazione con 128GB di memoria interna e 4GB di RAM, può essere portato a casa al prezzo speciale di 339,90 Euro. Lo schermo da 6,53 pollici ha una risoluzione di 2244x1080 pixel, con aspect ratio di 18,7:9. Nel momento in cui stiamo scrivendo sono disponibili solo sei unità, e la vendita al prezzo scontato viene garantita da un negozio terzi, con spedizione operata da Amazon.

Tra le offerte troviamo anche il TV Philips 49PUS7503 con diagonale da 49 pollici e pannello UHD 4K. Si tratta della linea lanciata lo scorso anno, venduta in esclusiva da Amazon ed ultra-slim. E' anche dotata della tecnologia Ambilight che illumina l'ambiente circostante per ridurre l'affaticamento degli occhi. Il televisore può essere portato a casa al prezzo di 399 Euro, il 20% in meno rispetto ai 496 Euro di listino. A livello tecnico troviamo anche il Micro Dimming Pro, che ottimizza il contrasto del televisore in base all'illuminazione ambientale ed analizza l'immagine in 6.400 zone diverse, offrendo ottima qualità delle immagini sia di giorno che di notte.