Huawei Mate 20X scovato in un bus: ecco le foto reali dello smartphone da gaming

Mancano solamente due giorni all'evento di presentazione dei nuovi smartphone della gamma Mate 20, che si terrà alle ore 15:00 italiane. A questo link trovate il countdown. Tuttavia, sembra proprio che il nuovo dispositivo da gaming Mate 20X sia stato scovato in un pullman, dove quello che probabilmente è un dipendente dell'azienda lo stava utilizzando tranquillamente.

Il design di Mate 20X sembra essere molto simile a quello degli altri due smartphone trapelati in precedenza, ma, stando ai rumor, monta un display OLED da 7,2 pollici, molto più ampio rispetto agli altri dispositivi della stessa gamma.

Stando alle foto, che potete vedere qui sopra, non sembrano mancare anche le tre fotocamere + flash LED disposti a quadrato sul retro. Si parla poi di un processore Kirin 980, affiancato da 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM. Dal momento che si tratta di uno smartphone da gaming, molto probabilmente arriverà sul mercato in più varianti anche per quanto riguarda la memoria interna: 128 GB, 256 GB o 512 GB.

Ricordiamo che Huawei Mate 20X è già stato al centro di uno strano teaser pubblicato dall'account Twitter ufficiale della società cinese, che lo mostra all'interno di un blocco di ghiaccio, per far intuire che disporrà di un buon sistema di raffreddamento. Insomma, non ci resta che attendere poche ore per saperne di più.