Huawei Mate 30 in arrivo con sensore fotografico IMX600 di Sony?

Huawei starebbe lavorando ad alcuni importanti miglioramenti nel sistema fotografico della linea Mate 30, che dovrebbe vedere la luce a fine estate in occasione dell'IFA di Berlino. Secondo quanto emerso sul web, la nuova serie di smartphone non adotterà la struttura della fotocamera periscopica attualmente installata sul P30 Pro.

Al contrario, l'azienda installerà due "telecamere principali" con sensori IMX Sony personalizzati.

DigitalChatStation sostiene che la lente principale sarà basata su un sensore IMX600 da 40 megapixel da 1/1,7 pollici, affiancata da un altro obiettivo sempre della stessa serie ma sviluppato dalla società giapponese insieme ad Huawei, con dimensioni di 1/1,5 pollici.

Il tutto dovrebbe essere completato da una telecamera ToF ed un obiettivo grandangolare, che porterà il totale a quattro.

Altri rumor emersi in rete sembrano confermare l display con bordo curvo sia su Mate 30 che Mate 30 Pro. Nello stesso rapporto il leakster afferma anche che la differenza di dimensioni del display tra i due smartphone sarà "significativa".

Huawei di recente ha anche depositato il marchio "CINE-LENS" che dovrebbe riguardare una tecnologia cinematografica simile alla fotografia in programma per il debutto proprio sulla linea Mate 30. A riguardo però non sono emersi dettagli.

Altri rumor parlavano di un display a 90Hz come quello presente su OnePlus 7 Pro.

La presentazione degli smartphone dovrebbe avvenire nel corso della conferenza che il produttore è solito tenere alla fiera teutonica.