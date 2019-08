Huawei Mate 30: lancio globale rinviato a causa dei problemi con la licenza Android?

Il Mate 30 Pro potrebbe essere il primo smartphone a soffrire della guerra commerciale in atto tra Cina e Stati Uniti. La bomba di Google lanciata qualche giorno fa, riguardante la licenza di Android che non può essere applicata al competitor del Galaxy Note 10 di Samsung, è destinata ad avere delle importanti ripercussioni.

Della questione si parla soprattutto in Cina, dove il South China Morning Post riferisce che Huawei potrebbe scegliere di rinviare il lancio globale dello smartphone a causa del divieto commerciale. Al momento si tratta di un semplice rumor, ancora non confermato in via ufficiale dalle parti interessate, ma nonostante ciò se ne sta parlando molto sul web.

E' bene però sottolineare che Android, essendo una piattaforma open-source, potrebbe comunque essere installato sulla serie Mate 30, ma l'assenza dei Google Services rappresenta senza dubbo una mancanza grave per molti utenti, con possibile impatto anche sulle vendite.

Qualora Huawei dovesse decidere di utilizzare HarmonyOS comunque non risolverebbe il problema dell'assenza delle Google Apps, ecco perchè l'OS proprietario almeno attualmente non può essere considerato una soluzione praticabile per risolvere il problema.

L'unica speranza è che la tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina si allenti, altrimenti Huawei potrebbe trovarsi costretta a lanciare Mate 30 solo nel mercato locale.