Huawei Mate 30 Pro arriva ufficialmente su Amazon Italia, Watch GT 2 in omaggio!

Dopo l'inizio delle vendite tramite i canali ufficiali, arriva la notizia che gli appassionati del brand Huawei stavano aspettando: l'azienda cinese ha deciso di espandere la distribuzione dello smartphone Mate 30 Pro in Italia, portandolo su Amazon Italia e in alcuni punti vendita selezionati.

In particolare, stando a quanto scritto da Huawei nel comunicato stampa giunto in redazione, Mate 30 Pro è acquistabile a partire da oggi 23 gennaio 2020 anche attraverso i succitati canali. Il dispositivo può quindi essere trovato anche al di fuori del solito circuito legato all'Huawei Experience Store di Milano.

Per l'occasione, l'azienda ha avviato un'interessante promozione. Chi acquisterà lo smartphone entro il 23 febbraio 2020 presso i punti vendita aderenti potrà infatti ricevere in omaggio lo smartwatch Huawei Watch GT 2 con cinturino da 46 mm in colorazione Pebble Brown (valore commerciale di 249,90 euro, qui trovate la nostra recensione) e gli auricolari True Wireless FreeBuds Lite (dal valore di 129,90 euro). Per tutti i dettagli del caso sull'iniziativa, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Huawei (è necessario inserire i propri dati e presentare la prova d'acquisto).

Huawei Mate 30 Pro viene venduto in Italia a un prezzo di 1099,90 euro. Al momento non siamo ancora riusciti a trovare il prodotto su Amazon, ma sicuramente verrà reso disponibile a breve. Per maggiori informazioni sullo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra prova di Huawei Mate 30 Pro. Ricordiamo che si tratta di uno smartphone che non dispone dei servizi Google.