Huawei Mate 30 Pro in arrivo con display a 90Hz come OnePlus 7 Pro?

Sul web si fa un gran parlare della nuova generazione di smartphone top di gamma di Huawei, la Mate 30 che il colosso asiatico dovrebbe svelare durante l'estate. Una serie di rumor emersi in rete riferiscono che il modello Pro dovrebbe essere dotato di uno schermo AMOLED da 6,71 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Qualora le voci di corridoio dovessero trovare riscontri, il dispositivo potrebbe offrire animazioni più fluide rispetto al Mate 20 Pro e P30 Pro, che usano display a 60 Hz. Un refresh rate più elevato si traduce anche in una maggiore fluidità in termini di navigazione dell'interfaccia dello smartphone e scorrimento delle pagine web.

Un refresh rate simile è offerto dallo schermo di OnePlus 7 Pro, che passa a 60Hz quando si utilizzano determinate applicazioni come la fotocamera. Resta quindi da vedere se Huawei Mate 30 Pro supporterà la modalità a 90Hz su tutte le applicazioni in qualsiasi momento o no.

Alcuni rendering emersi in rete riferiscono che lo smartphone sarà dotato di un display con doppio foro per le due fotocamere frontali, mentre sul retro gli utenti troveranno un modulo rettangolare con quattro sensori, di cui uno dedicato allo zoom ottico fino a 5x ed uno allo zoom digitale a 50x, ed ovviamente un flash.

L'ultimo rapporto emerso in rete parla anche dell'integrazione del processore Kirin 985 di prossima generazione accoppiato al modem Balong 5000 per la connettività 5G.

Per quanto riguarda la batteria, invece, la voce più diffusa parla di una capacità di 4200 mAh con ricarica rapida da 55W.

In precedenza si era parlato del possibile debutto con il sistema operativo Ark OS, ma a riguardo non arrivano conferme.