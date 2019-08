Huawei Mate 30 Pro: la nuova immagine conferma un'importante novità

Il quadrato è diventato un cerchio. Si può riassumere in questa frase il nuovo leak di Huawei Mate 30 Pro, che è nuovamente trapelato quest'oggi in rete, in cui vengono mostrate le novità che dovrebbe introdurre la società cinese nel top di gamma per la seconda parte dell'anno.

Come vi mostriamo nell'immagine presente in calce, il modulo fotografico posteriore dovrebbe essere avvolto da un cerchio, che conterrà i quattro sensori, mentre il flash dovrebbe restare fuori e montato in alto a sinistra della scocca.

La presunta immagine promozionale conferma quelle che in precedenza erano delle semplici voti, ed è accompagnata anche da alcune informazioni puramente tecniche. Viene infatti citato il Kirin 990 come processore, che Huawei in precedenza aveva praticamente confermato.

A livello puramente tecnico, non conosciamo molto riguardo le quattro lenti. Alcune voci emerse in precedenza parlavano di una fotocamera principale da 1/1,55 pollici, mentre il sensore ultra grandangolare sarà da 1/1,7 pollici. I due moduli restanti invece probabilmente includeranno una fotocamera con zoom 5x periscopico, come quella presente nel P30 Pro, ed un sensore 3D Time-of-Flight.

La presentazione potrebbe avvenire il prossimo 6 Settembre, a ridosso del via ufficiale dell'IFA di Berlino. Ad oggi non è stata confermata la data, però. La commercializzazione dovrebbe partire il 19 Settembre.