Huawei Mate 30 Pro in Spagna: 300 euro di buono sconto fino al 9 dicembre

Ormai è ben noto il fatto che Huawei Mate 30 Pro non dispone del Play Store e dei servizi Google. Quale potrebbe essere quindi una strategia per convincere comunque gli utenti all'acquisto? Ebbene, nelle ultime ore lo smartphone è approdato in Spagna con una promozione che potrebbe risultare interessante.

Stando anche a quanto riportato da BGR, Mate 30 Pro viene attualmente venduto in Spagna esclusivamente nello store Huawei Space di Madrid. Le quantità sono limitate e il prezzo della variante Space Silver da 8/256GB è fissato a 1099 euro, ma chi acquisterà il dispositivo entro il 9 dicembre 2019 potrà ricevere un buono sconto di 299 euro da spendere presso Huawei Space.

Insomma, l'azienda cinese sta cercando di invogliare gli utenti all'acquisto con un buono sconto piuttosto sostanzioso. Probabilmente Huawei ha deciso di mettere in atto questa promozione per rendere lo smartphone più appetibile al pubblico e raccogliere feedback, considerata anche l'assenza delle GApps, che non sono sicuramente fondamentali per l'utilizzo del dispositivo ma sono comunque al centro dell'esperienza utente di molti clienti.

Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra prova di Huawei Mate 30 Pro. Considerato l'arrivo del dispositivo in Spagna, sembra che l'azienda cinese stia ancora pensando di portare Mate 30 Pro in Europa, ma al momento non abbiamo dettagli precisi in merito alla data di uscita in Italia. Staremo a vedere.