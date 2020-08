Huawei Mate 40 e 40 Pro, ecco gli ultimi rumor su scheda tecnica e prezzi

Dopo le presunte specifiche tecniche di Huawei Mate 40 trapelate online il 9 agosto grazie a Slashleaks, ora il tipster RODENT950 su Twitter ha detto la sua non solo sul modello base ma anche sulla versione Pro, rendendo noti ulteriori dettagli riguardanti display, fotocamera e prezzi.

Per quanto riguarda il processore, è già noto che la gamma di smartphone Mate 40 sarà l’ultima prodotta da Huawei con il processore high-end Kirin 9000, ma secondo RODENT950 sarà presente soltanto nel Mate 40 Pro (nome in codice “Noah”). Ad accompagnarlo saranno un display con bordi curvi ai lati con refresh rate di 90 Hz, come reso noto dallo stesso tipster a luglio; sensori posteriori da 80 MP + “lente liquida” da 50 MP (sensore utilizzato sia per autofocus che stabilizzazione) con modulo periscopio, zoom ottico e fotocamera 3D ToF; e batteria da 4300/4600/5000 mAh.

Huawei Mate 40 (nome in codice “Ocean”) avrebbe allo stesso modo uno schermo da 6.67 pollici curvo ai lati con refresh rate di 90 Hz e batteria da 4300/4600/5000 mAh, mentre lato fotocamera i sensori posteriori saranno da 50 MP + 20 MP + 8 MP. In tutto quindi dovrebbero giungere più varianti di ogni smartphone della serie Mate 40, differenti per batteria, RAM e spazio d’archiviazione. Inoltre, si vocifera anche la presenza di un terzo modello nominato Mate 40 Pro+ a completare la gamma.

Infine, i prezzi trapelati online sono soltanto quelli di Huawei Mate 40 Pro: secondo RODENT950 la variante da 128GB di memoria costerà 5999 Yuan (o 863 dollari al cambio attuale); quella da 256GB costerà 6499 Yuan (o 935 dollari); mentre quella da 512GB arriverebbe sul mercato a 7399 Yuan (o 1064 dollari). Tutte queste voci però vanno prese con le pinze.