Huawei Mate 40 avrà il modulo fotocamera ottagonale, mostrato nuovo teaser

Huawei Mate 40 sta per arrivare e i teaser dello smartphone continuano ad apparire online. In attesa della presentazione ufficiale del 22 ottobre, nel social cinese Weibo è apparso un teaser ufficiale in cui si vede che posteriormente ci sarà un modulo fotocamera dalla forma ottagonale.

Come potete vedere dall’immagine presente in calce all’articolo, pubblicata dal massimo dirigente di Huawei He Gang, è effettivamente la prima indicazione concreta del design posteriore di Huawei Mate 40. Infatti, a parte il presunto video trapelato online del Huawei Mate 40 Pro, usato da qualcuno in metro, in cui si vede soltanto il design dello schermo con il notch per le fotocamere anteriori, non si era mai visto nulla riguardo il retro dello smartphone top di gamma prodotto a Shenzhen.

L’estetica forse non sarà così accattivante, o meglio inizialmente sembrerà particolare o strana agli occhi del consumatore medio, però la scelta potrebbe essere data dalla necessità di un design funzionale alla fotocamera. Considerata la fotografia della luna scattata pochi giorni fa e pubblicata dallo stesso He Gang sempre su Weibo, si dovrebbe infatti trattare di un comparto fotografico d’alto livello.

I rumor recenti in effetti parlano di tre lenti posteriori per la variante base e quattro per quella Pro: nel dettaglio, si tratterebbe di un sensore principale da 50 MP, una lente ultra-grandangolare da 16 MP, un teleobiettivo 3x (5x per il Pro) e un ultimo sensore ToF da 50 MP. Anteriormente, infine, i due Huawei Mate 40 avranno una doppia camera con lente principale rispettivamente da 24 MP e 32 MP con autofocus.

Non ci resta che attendere l’evento del 22 ottobre per vedere come sarà effettivamente il nuovo top di gamma di Huawei.