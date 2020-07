Huawei Mate 40 avrà uno schermo da 6.7 pollici con refresh rate di 90 Hz?

Huawei Mate 40 è in fase di sviluppo e non mancano le voci diffuse dai vari tipster su Twitter. Dopo le prime indiscrezioni riguardanti un display con refresh rate da 90 Hz e non da 120 Hz, l’utente RODENT950 ha diffuso altre informazioni sempre sullo schermo in dotazione.

Era stato lo stesso RODENT950 a diffondere i primi rumor su Huawei Mate 40, anche quelli riguardanti la possibile scheda tecnica, il prezzo e il design. Non aveva ancora parlato però delle dimensioni del display, rese note in un tweet del 25 luglio: secondo lui l’intera serie Huawei Mate 40 avrà uno schermo da 6.7-6.8 pollici, dunque circa 0.2” in più rispetto al predecessore Mate 30 Pro.

Il display OLED a 90 Hz potrebbe avere un design a cascata con risoluzione pari a 1333 pixel e un piccolo notch per la fotocamera anteriore, ma solo per il Mate 40 Pro.

Per quanto riguarda invece il resto della scheda tecnica, si parlava del processore Kirin 1020 5G con GPU Mali-G77 per il mercato cinese, mentre nel resto del mondo Huawei Mate 40 dovrebbe arrivare con chipset MediaTek. Assieme a esso ci saranno 6/8 GB di RAM, 128/256/512 GB di memoria interna e batteria da 4500/5000 mAh. Il prezzo si vocifera essere pari a 565 Euro esentasse per il modello base, fino a 1005 Euro per Huawei Mate 40 Pro.