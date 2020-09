Huawei Mate 40 si avvicina: presentazione e lancio ad ottobre?

Nel corso dell'Huawei Developer Conference, l'evento della società cinese dedicato agli sviluppatori in cui saranno presentate anche le novità software ed hardware, Huawei dovrebbe anche annunciare la data di lancio di Huawei Mate 40, la serie di smartphone top di gamma per la seconda parte dell'anno. Nel frattempo però sono emersi i primi rumor.

Su Weibo infatti è trapelato il poster che proponiamo in calce, in cui viene mostrato a chiare lettere che Huawei Mate 40 sarà annunciato (e lanciato?) nel corso del mese di Ottobre. La data precisa non è nota, ma la società ha inserito anche alcune indicazioni sul prossimo processore Kirin 5G e l'importanza che riveste nell'ecosistema. Non sono invece note altre informazioni.

Qualche settimana fa sono trapelate sul web alcune foto del design e delle fotocamere di Huawei Mate 40, mentre altri rapporti sul prezzo dello smartphone puntano ad una fascia compresa tra gli 860 ed i 1065 Dollari. A livello tecnico, si parla di quattro varianti: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS. Il modello standard e Pro dovrebbero essere dotati di display curvo, con il Pro che ovviamente avrà uno schermo più ampio.

Per Huawei Mate 40 si parla di uno schermo OLED da 6,5 pollici, leggermente più piccolo rispetto ai 6,78 pollici del Mate 40 Pro.