Huawei Mate 40 è realmente così? Trapelano diverse immagini interessanti

Siamo ormai entrati nella seconda metà del 2020 ed è giunta l'ora di parlare dei prossimi arrivi per quanto riguarda la gamma Mate di Huawei. Infatti, generalmente i nuovi modelli di questa serie vengono presentati nel mese di settembre/ottobre. Questo significa che manca relativamente poco e infatti sono trapelate delle immagini di Huawei Mate 40.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, l'azienda cinese avrebbe deciso di puntare ancora una volta sul comparto fotografico, posizionando sul retro una quadrupla fotocamera circolare, che sembra disporre anche di una lente periscopica (nel modello Pro, lo smartphone in colorazione bianca) o di un sensore ToF (nella "variante base", in colorazione nera). Non sembra mancare anche un flash Dual LED ed è probabile anche la presenza di un sensore di impronte digitali in-display. Sotto la scocca dovrebbe fare capolino un processore Kirin 1020 con processo produttivo a 10 nm.

Anteriormente, invece, perlomeno da quanto si evince dalle immagini, Huawei sembra voler optare per un display con bordi curvi ai lati, perlomeno nel modello Pro, e doppio foro per la fotocamera anteriore. Huawei Mate 40 dovrebbe disporre di uno schermo da 6,4 pollici, mentre il modello Pro potrebbe arrivare a 6,7 pollici. Il refresh rate dovrebbe essere di 90 Hz. Probabilmente potrebbe esserci la possibilità di effettuare selfie grandangolari. Le dimensioni di Mate 40 potrebbero essere pari a 158,6 x 72,5 x 8,9 mm, mentre quelle della variante più costosa sembrerebbero essere di 162,8 x 75,5 x 9 mm.

Per il resto, con ogni probabilità la gamma Mate 40 si baserà sugli HMS (Huawei Mobile Services).