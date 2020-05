Huawei Mate 40 potrebbe avere un design futuristico

Siamo ormai a metà 2020 (eh sì, giugno si avvicina) e, come di consueto, è giunta l'ora di iniziare a parlare della gamma Mate di Huawei. In particolare, quest'anno dovrebbe uscire Mate 40, un dispositivo che, secondo i primi rumor, potrebbe essere particolarmente ambizioso.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, sono comparsi online alcuni presunti render relativi al prossimo top di gamma di Huawei. Tuttavia, gli utenti hanno molti dubbi in merito alla veridicità della immagini. Infatti, il design che si vede nei render è molto futuristico e mostra un display secondario sul retro, all'interno della parte sporgente dedicata ai cinque sensori fotografici (e al flash LED). Non manca la scritta "Space Zoom 100x", che sembra rifarsi particolarmente a quanto abbiamo già visto con Samsung Galaxy S20 Ultra.

La parte anteriore dello smartphone sembra invece presentare uno schermo con elevato screen-to-body ratio e bordi curvi. L'aspetto che ci trova più "perplessi" è il display secondario, che si trova in una posizione molto strana. I render lasciano intendere la possibilità di tenere d'occhio l'orario (e magari le notifiche) quando lo smartphone è poggiato con la parte anteriore verso il basso. Inoltre, lo schermo posteriore consentirebbe all'utente di scattarsi i selfie con la quintupla fotocamera e, infatti, il display primario non sembra presentare alcun foro per la fotocamera o simili.

Nonostante le immagini si allontanino molto dai soliti design adottati da Huawei e sembrino poco realistiche, in realtà vi ricordiamo che ci sono già stati degli smartphone che hanno provato a posizionare un display secondario sul retro. Ci riferiamo, in particolare, a Meizu Pro 7, un top di gamma del 2017 che aveva fatto parlare molto di sé proprio per questa caratteristica peculiare. Inoltre, più recentemente abbiamo visto una soluzione a due schermi implementata su Nubia Z20.

I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere. Vi ricordiamo che solitamente l'annuncio dei nuovi arrivati della gamma Huawei Mate arriva nel mese di ottobre.