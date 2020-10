Huawei Mate 40 Pro, diffusi online render del design e scheda tecnica

Huawei Mate 40 dovrebbe avere un modulo fotocamera ottagonale, stando agli ultimi teaser diffusi dal colosso di Shenzhen; ma un nuovo report pubblicato dal sito tedesco WinFuture ha mostrato che, in realtà, la variante Pro potrebbe avere un design leggermente diverso. Non solo, ma ha anche diffuso le possibili caratteristiche tecniche.

Partiamo dai render diffusi da WinFuture, di cui trovate un esempio in calce all’articolo: Huawei Mate 40 Pro dovrebbe avere un design con schermo curvo e soltanto un piccolo notch nell’angolo in alto a sinistra per i sensori frontali; posteriormente, invece, risulterebbe esserci un modulo fotocamera circolare più classico con tre lenti Leica, un sensore (quello in alto a destra) di temperatura del colore per catturare le tonalità vere e il flash LED.

La scheda tecnica trapelata online parla di un sensore principale da 50MP con apertura f/1.9 e stabilizzatore ottico dell’immagine, assieme a una fotocamera grandangolare da 20MP f/1.8 e un teleobiettivo da 12 MP f/3.4. Il sistema dovrebbe, tra le altre cose, essere in grado di registrare video 8K e offrire un ingrandimento fisico 5x per le registrazioni con lo zoom. Anteriormente il notch ospita un sensore da 13MP f/2.4 e un sensore 3D.

Per quanto concerne il display a cascata da 6,76 pollici, un po’ di più rispetto ai 6,53” del Mate 30 Pro, esso sarà un pannello OLED con risoluzione di 2722 x 1344 e 456 ppi. Sotto la scocca ci sarà il processore HiSilicon Kirin 9000 a 5nm octa-core (1x Cortex-A77 con clock a 3.13 GHz, 2x core A77 di fascia alta con clock a 2.54 GHz, 4x core Cortex-A55 con clock a 2.04 GHz) assieme a GPU Mali-G78 e modem 5G integrato; 8GB di RAM e 256GB di memoria UFS 3.1 (espandibile con schede NM) per il mercato europeo, mentre in Cina verrà venduta una variante con 12GB di RAM; batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W.

Huawei Mate 40 Pro, sempre secondo queste indiscrezioni, sarà disponibile nei colori argento e nero in Europa a un prezzo non ancora noto. Non ci resta dunque che attendere la presentazione ufficiale del 22 ottobre 2020 per sapere tutto sulla nuova serie flagship del colosso cinese.