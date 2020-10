Huawei Mate 40 Pro disponibile da oggi anche su Amazon Italia

A pochi giorni dall’annuncio del Mate 40 Pro, Huawei annuncia l'estensione della disponibilità dello smartphone in altro punti vendita, al di fuori dell'Huawei Store. Il dispositivo può infatti essere acquistato in Italia anche attraverso gli operatori, nei negozi d'elettronica di consumo e su Amazon, al prezzo di 1.249 Euro.

Resta comunque disponibile la promozione esclusiva riservata a coloro che pre-ordineranno o acquisteranno il dispositivo entro il 15 Novembre. A questi saranno date in omaggio le Huawei FreeBuds Pro, che hanno un valore commerciale di 179 Euro, ma anche sei mesi di Huawei Music, tre mesi di Huawei Video e 50 gigabyte di spazio extra su Huawei Cloud per un anno.

Restano invece disponibili in esclusiva su Huawei Store le nuove FreeBuds Studio e gli occhiali Huawei X Gentle Monster II.

“Con HUAWEI Mate 40 Pro e tutti i nuovi dispositivi dell’ecosistema che stiamo rendendo disponibili in Italia, vogliamo offrire ai nostri consumatori il meglio della tecnologia, non solo nell’ambito degli smartphone, ma anche audio e wearable. L’azienda dimostra così, ancora una volta, di mantenere l’impegno intrapreso verso gli utenti, proponendo un ecosistema di prodotti che racchiudono le tecnologie più all’avanguardia e il massimo dell’integrazione, per una vita tutti i giorni più semplice e più interconnessa, senza soluzione di continuità’’ ha commentato Pier Giorgio Furcas.