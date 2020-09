Huawei Mate 40 Pro trapela online in un video girato in metro

In seguito alla conferma ufficiale dell'arrivo della gamma Huawei Mate 40, l'hype degli appassionati del mondo smartphone è salito ulteriormente. Siamo inoltre consapevoli del fatto che la notizia odierna non farà altro che alimentare l'attenzione attorno a questi prodotti. Infatti, Huawei Mate 40 Pro si è trapelato in un video.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da GSMArena e SparrowsNews, qualcuno è riuscito a scovare una presunta unità dello smartphone in metropolitana, mentre qualche addetto ai lavori la stava utilizzando. Non è di certo la prima volta che questo accade, dato che già in passato diversi altri modelli sono comparsi online anzitempo proprio per via di una "comparsa in metro".

In ogni caso, come potete immaginare, l'unità preliminare di Huawei Mate 40 Pro è ben coperta per non rivelare del tutto il design. Inoltre, il video è stato chiaramente girato non esattamente nel migliore dei modi, visto il contesto. Tuttavia, qualcosa si riesce a intravedere: anteriormente sembra esserci il tanto vociferato foro per la doppia fotocamera. Questo lascia intuire la probabile presenza di una funzionalità pensata per scattare selfie grandangolari. Lo schermo sembra anche disporre di bordi curvi.

Oltre a questo, sul lato destro si notano un pulsante d'accensione rosso e il bilanciare del volume. Per il resto, non ci resta che attendere: la presentazione della gamma Huawei Mate 40 dovrebbe avvenire nel mese di ottobre 2020. Staremo a vedere.