Huawei Mate 40, pubblicata foto scattata col top di gamma: che zoom!

Il prossimo smartphone top di gamma Huawei Mate 40 atteso per il 22 ottobre 2020 alle ore 14:00 italiane si è mostrato su Weibo nel suo comparto fotocamera. Il capo dell’unità smartphone di Huawei He Gang ha infatti pubblicato sul suo profilo una fotografia della luna in pieno giorno, mostrando lo zoom da paura dei sensori posteriori.

Come potete vedere in calce all’articolo, Huawei intende puntare forte sulle fotocamere del Mate 40 in arrivo sul mercato, ritenute dall’azienda uno dei punti chiave di vendita della gamma di smartphone. Finora le specifiche tecniche trapelate online hanno parlato di tre lenti posteriori per la variante base e quattro per quella Pro: nello specifico, si tratterebbe di un sensore principale da 50 MP accompagnato da lente ultra-grandangolare da 16 MP, teleobiettivo 3x (5x per il Pro) e un quarto sensore ToF da 50 MP. Anteriormente entrambe le versioni avranno una doppia selfie camera con lente principale rispettivamente da 24 MP e 32 MP con autofocus.

Il resto delle caratteristiche tecniche è invece composto dal SoC HiSilicon Kirin 9000 octa-core, accompagnato da 8/12 gigabyte di RAM e 128/256/512 gigabyte di spazio d’archiviazione. Infine, il display dovrebbe essere da 6,4 pollici o da 6,7 pollici per Huawei Mate 40 Pro. Trattandosi però soltanto di voci diffuse online, meglio attendere tutte le conferme del 22 ottobre.

Nel mentre, Huawei Mate 40 si è anche mostrato in un video girato in metro mentre un addetto ai lavori lo stava utilizzando, comunque ben coperto per non rivelare l’intero design.