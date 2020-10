Huawei Mate 40, ecco quando verrà presentato: è ufficiale - Aggiornata

In seguito al video girato in metro, che ritraeva un presunto Mate 40 Pro, torniamo a parlare della prossima gamma di flagship di Huawei. Infatti, l'azienda cinese ha recentemente confermato, a livello ufficiale, che la serie è "in arrivo", senza però sbilanciarsi troppo sulla data. Adesso, però, i leaker potrebbero aver trovato la risposta.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nelle ultime ore sono trapelate delle informazioni interessanti in merito alle possibili tempistiche di lancio della serie Huawei Mate 40. Più precisamente, stando a quanto scritto su Twitter dal leaker RODENT950, la società cinese dovrebbe iniziare a prepararsi al lancio a breve, per poi tenere la presentazione il 22 ottobre 2020, come si può vedere anche in un'immagine che è iniziata a circolare online e che potete vedere in calce alla notizia.

Il 22 ottobre 2020 dovrebbe essere anche la data in cui partiranno i preordini in Cina, mentre l'effettiva disponibilità in quel mercato potrebbe arrivare il 30 ottobre 2020. Non ci sono ancora date nemmeno a livello di rumor, invece, per quel che concerne altri Paesi. In ogni caso, la gamma di smartphone Mate 40 dovrebbe essere composta da tre modelli: Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+. Inoltre, potrebbe esserci anche una variante Porsche Design del modello più costoso.

Per quanto riguarda le restanti voci di corridoio, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Huawei Mate 40. Insomma, a quanto pare non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più.



Aggiornamento ore 09:35 10/10/2020: Huawei ha confermato la data mediante un post pubblicato su Twitter. Da segnare sul calendario: 22 ottobre 2020 ore 14:00.