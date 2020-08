Huawei Mate 40: trapela il possibile prezzo del prossimo top di gamma

Siamo a metà agosto 2020 e il mercato degli smartphone è in una fase di "pausa". Tuttavia, ci aspettano grandi annunci nel corso dei prossimi mesi e non ci riferiamo solamente all'arrivo del primo smartphone con fotocamera sotto al display. Tra questi c'è sicuramente la gamma Mate 40, che sarà molto importante per il futuro di Huawei.

Generalmente gli smartphone della gamma Mate vengono presentati nel mese di settembre/ottobre. Quest'anno potrebbe esserci un leggero ritardo per via dei vari "grattacapi" che il 2020 ha trascinato con sé, ma tutto fa pensare che l'azienda cinese stia lavorando duramente su Huawei Mate 40 per portarlo sul mercato il prima possibile.

Non sorprende, dunque, che il passare dei giorni provochi il moltiplicarsi di rumor e leak. Quello odierno, rilanciato anche da Gizchina, riguarda il possibile prezzo di Huawei Mate 40. In particolare, l'azienda cinese avrebbe fissato in un range compreso tra 860 dollari (circa 726 euro al cambio attuale) e 1065 dollari (circa 900 euro). Ovviamente per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, ma queste ultime fanno presagire il fatto che il prossimo top di gamma dell'azienda cinese non sarà propriamente "economico". Vi ricordiamo che si sta parlando di dispositivi senza servizi Google.

In ogni caso, visti i recenti problemi legati ai processori, Mate 40 dovrebbe essere l'ultima gamma di dispositivi a utilizzare un processore Kirin high-end. Al momento in cui scriviamo non è ancora noto il nome ufficiale di quest'ultimo, ma rumor e leak lo descrivono con due nomi: Kirin 9000 o Kirin 1000. Staremo a vedere quale sarà quello scelto da Huawei, che dovrebbe presentare questo SoC il 5 settembre 2020 (non è chiaro se Mate 40 verrà annunciato nella stessa giornata). Per il resto, le prossime settimane potrebbero vedere diversi annunci da parte di Huawei. Ad esempio, la presentazione della EMUI 11 è attesa per il 12 settembre 2020.

Per maggiori dettagli sul prossimo top di gamma dell'azienda cinese, vi consigliamo di consultare gli ultimi rumor sulla scheda tecnica di Huawei Mate 40.