Huawei Mate 40, trapelano foto del design del display e delle fotocamere

Dopo i rumor relativi al possibile prezzo, si torna a parlare della gamma di smartphone Huawei Mate 40. Si tratta di dispositivi importanti, dato che arrivano in un contesto non esattamente dei migliori per l'azienda cinese, visti tutti i "grattacapi" che il ban subito dagli Stati Uniti d'America si sta portando dietro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Sparrow News, sono trapelate online delle foto legate al presunto design dello schermo e del modulo fotocamere del prossimo top di gamma di Huawei. Stando alle foto, sembra che Mate 40 disponga di quattro fotocamere posteriori, mentre la sua variante Plus potrebbe averne cinque.

Per quanto riguarda, invece, il display, a quanto pare la società cinese avrebbe optato per un doppio foro per la fotocamera, posizionato in alto a sinistra. Si tratta di una soluzione che recentemente abbiamo visto anche in altre fasce di prezzo. Per chi non lo sapesse, in genere il secondo sensore anteriore viene sfruttato per dare all'utente la possibilità di scattare selfie grandangolari.

In ogni caso, il sensore fotografico principale posteriore dovrebbe essere da 108MP e la variante Pro potrebbe avere anche una lente periscopica con zoom ottico 5x e zoom digitale 55x. Per il resto, si vocifera della presenza di un nuovo processore chiamato Kirin 1000, di cui Huawei avrebbe acquistato grandi scorte. Le voci di corridoio si riveleranno veritiere? Staremo a vedere.