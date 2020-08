Huawei Mate 40: trapelano in rete le presunte specifiche tecniche

In attesa di scoprire quando verrà presentato, sono trapelate in rete alcune delle specifiche tecniche del prossimo smartphone top di gamma 2020 di Huawei, il Mate 40. Secondo quanto riferito in alcuni screenshot, il dispositivo dovrebbe essere basato sull'SoC HiSilicon Kirin 9000 octa-core, e sarà accompagnato da 8 e 12 gigabyte di RAM.

Nei negozi però gli utenti dovrebbero trovare varianti con 128, 256 e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. La batteria non sarà rimovibile, e si parla anche di un sensore di gravità, uno di prossimità, un altro per la luce ed una bussola elettronico. Presente anche il supporto alla ricarica rapida, oltre che il giroscopio ed un sensore per le impronte digitali integrato direttamente nello schermo.

La fotocamera, ovviamente, sarà da top di gamma, ma non sono state riportate le specifiche.

Huawei Mate 40 dovrebbe essere presentato a settembre, come confermato dal CEO dell'Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, che però non ha specificato quando arriverà nei negozi.

Qualche giorno fa, sono trapelate alcune immagini di Huawei Mate 40, che ponevano l'accento su un sensore fotografico posteriore quadruplo integrato sulla scocca posteriore ed una doppia lente frontale. Per Mate 40 si parla di uno schermo da 6,4 pollici, mentre il modello Pro dovrebbe arrivare a 6,7 pollici.