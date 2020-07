Huawei Mate 40, ecco le ultime notizie su scheda tecnica, prezzo e design

Nel mese di giugno i tipster online hanno cominciato a parlare della nuova serie Huawei Mate 40, continuando a cercare informazioni in ogni angolo della rete. Se uno dei primi a parlarne è stato RODENT950 via Twitter diffondendo qualche dato sul display, ora sono trapelate online pure una possibile scheda tecnica e diversi render.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Si parla di un display OLED a 90 Hz sia per il modello Mate 40 base che Mate 40 Pro, ma quest’ultimo dovrebbe avere un design Waterfall e risoluzione pari a 1333 pixel. Lato hardware invece si parla di un unico processore per entrambi i modelli, ovvero il Kirin 1020 5G con GPU Mali-G77, che però arriverà solo in Cina. Il mercato internazionale invece dovrebbe vedere arrivare dei modelli con SoC MediaTek.

Per quanto riguarda la memoria si parla di 6/8 GB di RAM per Mate 40 e 8/12 GB per la versione Pro, assieme a uno spazio d’archiviazione rispettivamente di 128/256 GB e 128/256/512 GB. La batteria dovrebbe invece essere da 4500 mAh per il modello base e 5000 mAh per quello Pro, entrambi con ricarica rapida rispettivamente da 40W e 66W, e ricarica wireless da 27W e 40W.

Per quanto concerne il comparto fotografico invece si pensa a un modulo circolare con tre lenti posteriori per Huawei Mate 40 e quattro per il modello Pro. Nello specifico, il sensore principale per entrambi dovrebbe essere da 50 MP, assieme a una lente ultra-grandangolare da 16 MP e un teleobiettivo 3x (5x per il Pro). Il quarto sensore del 40 Pro sarà un ToF da 50 MP. Anteriormente entrambe le versioni avranno una doppia selfie camera con lente principale rispettivamente da 24 MP e 32 MP con autofocus.

I prezzi, come il resto delle informazioni trattate, sono solo frutto di voci online. Si parla comunque di una cifra base pari a 565 Euro per Huawei Mate 40 da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, passando per i 628 Euro della versione con 8 GB di RAM e infine 691 Euro per il modello più capiente. Huawei Mate 40 Pro invece partirebbe da 817 Euro, passando per gli 879 Euro della versione intermedia e infine i 1005 Euro per quella massima dotata di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.