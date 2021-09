Huawei Mate 50 in arrivo? Ecco cosa è emerso in rete

Dopo aver accolto in Italia lo Huawei Nova8i con ricarica rapida a 66W e schermo privo di bordi, tornano a emergere interessanti dettagli sull'arrivo sul mercato dell'atteso Huawei Mate 50.

Appena qualche giorno addietro parlavamo della possibilità di vedere anche il nuovo Mate 50 nell'evento europeo di Huawei di ottobre, oltre alla ben più concreta ipotesi di vedere alle nostre latitudini i flagship P50 e P50 Pro. Si tratta solo di speculazioni allo stato attuale, molto ottimistiche ma pur sempre ipotetiche. Del resto, sembrava proprio che la serie Mate 50 fosse stata cancellata del tutto.

Un nuovo rapporto della DSCC afferma invece che il lancio dello Huawei Mate 50 sia ancora pianificato per l'ultima frazione del 2021. Stando alla fonte, il lancio potrebbe avvenire molto realisticamente proprio nel mese di ottobre.

A sostegno di queste affermazioni ci sarebbe una prova emessa dalla stessa Huawei. Ciò che riportiamo è tuttavia da prendere con le pinze.

Ebbene, stano al teaser poster pubblicato da Huawei, in cui viene annunciato l'evento di Vienna del 21 ottobre e visibile in calce, il dispositivo raffigurato potrebbe proprio essere il Mate 50. Il motivo? Stando alle attente osservazioni degli esperti, l'estremità inferiore del rilievo fotografico sarebbe troppo in alto rispetto al bilanciere del volume. Questo particolare renderebbe il design proposto in foto incompatibile con la serie P50.

Andando oltre le ipotesi, attualmente il Mate 50 continua a essere avvolto nel mistero anche in termini di specifiche tecniche, ma è possibile che i recenti accordi di Huawei con Qualcomm siano la chiave del puzzle. D'altro canto, sono proprio questi accordi che hanno consentito l'implementazione dello Snapdragon 888 su alcuni device per via della profonda crisi coi chip Kirin.