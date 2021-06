Huawei Mate 50 potrebbe non arrivare sul mercato: cancellazione imminente?

In attesa di Huawei P50, smartphone top di gamma di cui l’azienda ha già svelato il design ufficiale a inizio giugno, in rete si inizia a parlare anche dell’ulteriore alternativa ammiraglia proposta dalla casa di Shenzhen, ovvero la serie Mate. Il presunto, prossimo modello Mate 50, infatti, potrebbe non rientrare più nei piani della società.

Secondo quanto riportato da Notebookcheck, Huawei sarebbe talmente occupata e preoccupata con i piani attuali, già ridotti in seguito alle restrizioni commerciali attuate dagli Stati Uniti, a tal punto che potrebbe trovarsi costretta a posticipare a tempo indeterminato o addirittura cancellare completamente la prossima serie di smartphone Huawei Mate 50.

Al momento le risorse sono limitate, del resto, se si considera anche la crisi globale di chip e la carenza di altri componenti fondamentali. Come se non bastasse, la serie Huawei P50 è già in ritardo di almeno tre mesi e non c'è ancora alcun segno di rilascio da parte della casa di Ren Zhengfei, a parte il teaser del design nel corso della presentazione di HarmonyOS 2.

Servire i già clienti è dunque la priorità attuale dell’azienda asiatica, oltre ai lunghi lavori sul nuovo perno del mondo Huawei, ovvero il succitato sistema operativo proprietario HarmonyOS 2 che in solamente una settimana dal lancio ha già raggiunto quota 10 milioni di utenti attivi. Sarà questa, dunque, la fine della gamma Mate? Lo scopriremo solamente in futuro, magari quando Huawei P50 uscirà ufficialmente sul mercato.

Ricordiamo inoltre che Huawei MatePad Pro è ufficiale anche in Italia, dove giunge con HarmonyOS 2 al prezzo di 799,90 Euro.