Huawei Mate 50 Pro arriva in Italia, con fotocamera XMAGE e diaframma a 10 stop

Huawei annuncia oggi l’arrivo in Italia dell’ultimo arrivato della famiglia Mate, il Mate 50 Pro. Piatto forte dello smartphone è la fotocamera XMAGE con apertura focale ultra-ampia e diaframma meccanico a 10 stop.

A livello estetico, Huawei Mate 50 Pro utilizza il motivo in rilievo Clous de Paris che mette in risalto i dettagli delle linee; la scocca posteriore è in vetro e sarà disponibile nelle colorazioni Silver e Black. Ovviamente garantita la resistenza all’acqua grazie alla certificazione IP68 che lo rende utilizzabile in ambienti umidi e polverosi.

Tornando al comparto fotografico XMAGE, Huawei Mate 50 Pro sfoggia una fotocamera con apertura focale ultra-ampia ed apertura meccanica regolabile a 10 stop, a cui si aggiungono le ultime innovazioni nella tecnologia di elaborazione delle immagini. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra la modalità auto, che regola l’obiettivo in maniera intelligente per adattare le dimensioni dell’apertura alla scena, e la modalità professionale che offre un’ampia gamma di opzioni. Presente anche Petal search, che permette di scattare foto chiare di qualunque oggetto in qualsiasi condizione di luce per poi ricercarli online con l’AI Image Search.

La modalità notte garantisce immagini con aree chiare e scure ben distinte anche negli ambienti poco illuminati, mentre se si abilita la modalità ritratto viene applicata una naturale sfocatura allo sfondo.

Con Huawei Mate 50 Pro il colosso asiatico va anche ad aumentare le prestazioni. SuperHold alloca in modo intelligente la memoria per garantire il multitasking senza lag o altro, mentre SuperRender riduce il consumo energetico grazie alla previsione dell’intervallo tra i fotogrammi a livello di pixel, per mantenere durante i gameplay la frequenza dei fotogrammi elevata ed evitando il surriscaldamento. SuperStorage invece rimuove i file duplicati automaticamente e comprime le app usate di rado.

La batteria è da 4700 mAh ed è ricaricabile sia via cavo con SuperCharge da 66W sia tramite ricarica wireless a 50W. Presente anche una modalità di risparmio energetico innovativa che attiva il SuperEnergy Boosting quando scende sotto l’1% e supporta tre ore di standby o 12 minuti di chiamata.

A livello software è invece presente la nuova EMUI 13 che di recente è approdata in Occidente.

Huawei ha annunciato che gli utenti con un conto Intesa Sanpaolo che entro il 30 novembre attiveranno la loro carta PagoBANCOMAT al servizio HUAWEI Pay, riceveranno un buono Amazon del valore di 5 euro. Sempre dal fronte AppGallery, è stato anche comunicato che fino al 30 Novembre scaricando l’app di Mediaset Infinity, gli utenti potranno ottenere subito 2 mesi gratis di Infinity+ e avranno inoltre la possibilità di vincere un voucher di 12 mesi del valore di 79 euro.

HUAWEI Mate 50 Pro (8 GB + 256 GB) sarà disponibile in preordine in Italia su HUAWEI Store al prezzo di 1199,90€, nella colorazione Black; la versione Silver è in arrivo prossimamente. Dal 9 al 17 novembre si potranno ottenere HUAWEI FreeBuds Pro 2, 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo e 200GB di spazio Cloud per 3 mesi.