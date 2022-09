Huawei Mate 50 Pro, arriva versione Global: ecco il prezzo europeo

A inizio settembre abbiamo assistito al lancio di Huawei Mate 50 e della versione ammiraglia Huawei Mate 50 Pro, seppur solamente in Cina. Oggi però, 26 settembre 2022, c’è la conferma del suo debutto internazionale grazie alla diffusione di un prezzo specifico in Euro.

Stando a quanto riportato da GSMArena, Huawei Mate 50 Pro è destinato ad arrivare sul mercato internazionale in due opzioni: la prima è la classica Argento o Nero con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, venduta a 1.299 euro; la seconda, invece, è in Leather Orange con 8/512 GB di memoria e un prezzo di 1.399 euro. Il rappresentante Huawei contattato ha confermato che la disponibilità dipenderà dal mercato, e che i modelli Mate 50, Mate 50E e Mate 50 RS Porsche Design non verranno lanciati fuori dai confini cinesi.

Riprendiamo dunque le specifiche tecniche del top di gamma Huawei Mate 50 Pro preparandoci a un eventuale debutto in Italia: Mate 50 Pro ha il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di casa Qualcomm con 5G disabilitato in virtù delle sanzioni statunitensi, i già citati tagli di memoria, batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida cablata a 67 W e wireless a 50 W, schermo OLED da 6,74" con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz.

Posteriormente troviamo un comparto fotocamera caratterizzato da una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolo da 13 MP e un teleobiettivo periscopico 5x da 64 MP con OIS, mentre anteriormente abbiamo una selfie camera da 13 megapixel. Infine, il sistema operativo sarà EMUI 13 esternamente al Dragone, dove invece si trova HarmonyOS 3.0.

Sempre à propos della società cinese, in Italia è arrivato Huawei nova Y70.