Huawei Mate 50 Pro, drop test stupefacente per il 'rivale' di Gorilla Glass

Meno di sei mesi fa, Huawei ha lanciato il Mate 50 Pro, un dispositivo importante per il brand, poiché animato dal SoC Snapdragon 8+ Gen1, ma anche per via della presenza di un vetro "indistruttibile" proprietario, l'inedito Kunlun.

Questo curioso rivale dei ben più blasonati Gorilla Glass non è passato di certo inosservato, ma sono state molto poche le prove specifiche che l'hanno riguardato nel dettaglio. Con qualche mese di ritardo, accogliamo con curiosità un interessante drop test del dispositivo, che ne mette in luce proprio questo aspetto.

A metterlo alla prova in un drop test multimodale è stato il canale PBKReviews, che è solito proporre sfide di questo tipo da diverse altezze e su diverse superfici. Trovate il video in calce ma, per comodità, vi riassumiamo che il test è stato un vero e proprio successo per il vetro proprietario Kunlun, sopravvivendo ai primi due test e registrando una piccola scheggiatura solo nel terzo senza reali crepe che minassero l'integrità del pannello. La quarta e ultima caduta ha fatto registrare, infine, la prima vera crepa in un punto precedentemente già scheggiato, promuovendo il device in termini di robustezza soprattutto in virtù dei suoi bordi curvi.

Una prova che stupisce, quindi, soprattutto se pensiamo che spesso e volentieri dispositivi con protezioni più "famose" rischiano di rompersi anche alla prima caduta, sebbene sia difficile operare una vera e propria standardizzazione in questo campo. Ogni episodio di caduta è unico e irripetibile, così come esiste un'enorme variabilità tra un dispositivo e l'altro, anche in uno stesso modello di due lotti differenti.

Sempre nello stesso contesto, ricordiamo che di recente Corning ha annunciato il nuovo Gorilla Glass Victus 2, vetro ultra-resistente adottato anche dai nuovi Samsung Galaxy S23.