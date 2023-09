Huawei Mate 60 Pro ha un chip a 7 nm: è la dimostrazione che le sanzioni non funzionano?

Negli scorsi giorni, Huawei ha lanciato Mate 60 e Mate 60 Pro. I due smartphone hanno fatto riscontrare un successo incredibile in termini di vendite, ma potrebbero rappresentare anche un enorme problema geopolitico per gli Stati Uniti, dimostrando come la Cina stia recuperando rapidamente il divario tecnologico rispetto all'Occidente.

In un teardown riportato da Bloomberg, infatti, scopriamo che Huawei Mate 60 Pro ha un chip Kirin 9000s. Quest'ultimo è stato completamente realizzato in Cina, ed è stato prodotto da SMIC sulla base dei progetti di HiSilicon, la "filiale" di Huawei specializzata nella ricerca sui chip di nuova generazione. Huawei e SMIC sono state duramente colpite dalle sanzioni americane e internazionali negli scorsi mesi, ma al contempo hanno ricevuto enormi finanziamenti da Pechino per lo sviluppo di chip avanzati in grado di competere con quelli americani.

Sembra che la Cina ce l'abbia quasi fatta. Il chipset Kirin 9000s, infatti, è prodotto con un nodo a 7 nm. Non si tratta certo del processo produttivo più avanzato al mondo: al momento, infatti, il grosso degli smartphone top di gamma ha chip a 4 nm, mentre iPhone 15 userà i chip A17 Bionic a 3 nm e Qualcomm implementerà lo stesso nodo sul suo Snapdragon 8 Gen3. Tuttavia, si tratta di un enorme passo avanti per Huawei, che era stata data per morta senza i chipset di Qualcomm già diversi anni fa dagli analisti.

Per estensione, lo sviluppo del nodo SMIC a 7 nm potrebbe anche incrinare il fronte delle sanzioni occidentali, permettendo alla Cina di dimostrare (o quantomeno di fingere) che queste ultime siano inefficaci, e che anzi siano riuscite a tirare fuori il meglio del Paese asiatico, che ha sviluppato rapidamente un nodo avanzato come quello a 7 nm. Come se ciò non bastasse, la notizia arriva a poche ore dall'annuncio della parità di potenza tra le GPU per l'IA di NVIDIA e di Huawei.

In realtà, le incognite sono ancora numerose: da un lato non conosciamo il "tasso di successo", o yield, del nodo a 7 nm di SMIC, che potrebbe essere molto basso. Parimenti, al momento non ci sono test completi di Huawei Mate 60 Pro, perciò è impossibile confrontare il chipset Kirin 9000s con quelli di Qualcomm e MediaTek. Infine, è anche assai improbabile che la Cina riesca ad andare oltre i 7 nm, in termini di miniaturizzazione dei processi produttivi, nel futuro prossimo: il ban delle esportazioni dei macchinari di ASML per la produzione dei chip, infatti, ha reso virtualmente impossibile la realizzazione di SoC a 5, 4 e 3 nm sul territorio cinese.