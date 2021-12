Huawei Mate V: il form factor trapela online grazie alle custodie protettive

Huawei Mate V è uno dei device più interessanti in uscita entro fine anno, anche perché non sappiamo quasi nulla dello smartphone foldable di Huawei. Al più, secondo dei leak Huawei Mate V sarà presentato il 23 dicembre, poco prima di Natale: oltre a questo, però, non abbiamo informazioni precise sul suo design e sulla sua scheda tecnica.

A fine novembre, un render di Huawei Mate V ne aveva mostrato il form factor da clamshell, ribaltando le previsioni dei leaker, secondo cui il device sarebbe stato "a portafoglio" con il Samsung Galaxy Z Fold 3. Oggi, però, il leak di alcune case protettivi dello smartphone Huawei ci permette di confermare che esso avrà un design clamshell con delle cinture di nuova generazione. Potete dare un'occhiata alle immagini nella fotografia in calce alla notizia o al link citato tra le fonti.

Inoltre, lo slot della fotocamera dovrebbe essere molto simile a quello di Huawei P50, lanciato in Cina lo scorso agosto ma mai arrivato in Europa. In particolare, il pannello della fotocamera dovrebbe essere diviso in due, con una lente principale collocata nell'angolo in alto a sinistra del telefono ed una lente grandangolare, probabilmente insieme al teleobiettivo, posizionata appena al di sotto.

Infine, in cima al case una delle immagini mostra la presenza di una piccola apertura, che potrebbe essere utilizzata per un sensore a infrarossi oppure per il microfono, anche se quest'ultima opzione non pare troppo convincente.

Come abbiamo già detto, Huawei Mate V sarà lanciato il 23 dicembre 2021 nel corso di un evento online del colosso di Pechino. Secondo un report rilanciato da GSMArena, inoltre, nella stessa cornice sarà presentato anche Huawei Watch D, uno smartwatch del produttore cinese dotato di sensore per la pressione sanguigna e di funzioni avanzate da fitness tracker.