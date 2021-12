Huawei Mate V: lo smartphone pieghevole di Huawei sarà presentato a ridosso di Natale?

Pochi giorni fa era trapelato in rete un report secondo cui Huawei Mate V fosse già in produzione e pronto ad essere lanciato entro fine 2021. Mentre la data dell'annuncio del device si avvicina, però, non sappiamo quasi nulla della sua scheda tecnica: infatti, finora sono solo emersi in rete alcuni render di Huawei Mate V.

Il report che annunciava l'inizio della produzione in massa del device suggeriva che Huawei Mate V avrà un form factor clamshell, simile a quello del Galaxy Z Flip 3 di Samsung, e che sarà dotato di cerniere di ultima generazione, più sottili e durevoli di quelle degli altri device foldable.

Ora, un tipster su Weibo sembra aver confermato che la presentazione del Mate V è fissata per il 23 dicembre, appena a ridosso delle festività natalizie. Il device foldable sarà presentato nel corso di un evento Huawei insieme a molti altri dispositivi, come delle TV, dei laptop e una nuova smartband Fit Mini. Lo smartphone, comunque, dovrebbe essere l'annuncio "forte" dell'evento, stando al leaker.

Lo stesso tipster ha pubblicato su Weibo anche un'immagine teaser "rubata" a Huawei, che mostra un device clamshell chiuso e che promette, con una scritta in cinese, un annuncio per la fine di dicembre. Ciò confermerebbe sia il form factor del device che la data di uscita immediatamente prima di Natale, ma va comunque presa con un certo scetticismo: il design della fotocamera del device è infatti molto particolare e non se ne è sentito parlare da alcuni leaker finora.

Riguardo alla scheda tecnica del device, invece, l'unica novità emersa negli ultimi giorni è un brevetto di un sistema di raffreddamento per device pieghevoli, attribuito nel 2020 a Huawei. Non è detto che questo sistema verrà utilizzato da Huawei Mate V, ma poiché la serie X di foldable del colosso cinese non l'ha mai usato fino ad ora pare probabile che verrà introdotto prima sul clamshell della compagnia di Pechino.