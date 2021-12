Huawei P50 Pocket: lo smartphone pieghevole si mostra nelle prime fotografie promozionali

Solo un paio di giorni fa abbiamo scoperto che il vero nome di Huawei Mate V è Huawei P50 Pocket, mentre pare che il nuovo device foldable verrà presentato il 23 dicembre nel corso di un evento online di Huawei. Intanto, però, Huawei P50 Pocket ha fatto una fugace apparizione sull'edizione cinese della rivista Harper's Bazaar.

In particolare, su Harper's Bazaar sono comparse delle foto di Huawei P50 Pocket, che fanno parte della campagna marketing pensata da Huawei per il dispositivo, che consiste nel rivelarne piccoli brandelli di informazioni man mano che ci avviciniamo al suo lancio. Al momento, infatti, sul device abbiamo davvero poche notizie certe, specie in relazione alla scheda tecnica, mentre prima di oggi conoscevamo il form factore del P50 Pocket solo grazie a delle custodie protettiva.

Le immagini dedicate al telefono mostrano finalmente il design di Huawei P50 Pocket, confermando che sarà un device clamshell con un form factor piuttosto "squadrato". La galleria di immagini realizzata da Harper's Bazaar è stata anche pubblicata su Weibo, ed è disponibile in calce. La testimonial della campagna promozionale del telefono è l'attrice e cantante cinese Guan Xiaotong.

Dalle immagini, inoltre, possiamo vedere che uno dei due alloggiamenti circolari sul retro del device, che finora pensavamo fosse riservato alla fotocamera, conterrà invece un piccolo display che mostrerà ciò che viene ripreso dalla fotocamera, in modo da poter scattare agevolmente fotografie anche con il device chiuso.

Stando a quanto riporta Engadget Chinese, inoltre, il sensore per impronte digitali sarà sul lato del device. Infine, il telefono viene mostrato da Harper's Bazaar nella colorazione Oro, ma Huawei ha già pubblicato su Weibo un'immagine promozionale in una seconda tinta, Argento.