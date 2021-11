Huawei Mate V: trapelano online i primi render, sarà questo il design dello smartphone?

Il nuovo smartphone pieghevole di Huawei dovrebbe essere alle porte: Huawei Mate V è infatti entrato in produzione e dovrebbe essere lanciato sul mercato entro la fine dell'anno. Dopo aver fatto trapelare la notizia dell'inizio della produzione di massa del device, l'azienda Zhaoli Technologies sembra aver diffuso alcuni dettagli sullo smartphone.

Zhaoli è un produttore di cerniere per smartphone pieghevoli, e durante un incontro con i propri investitori del 25 novembre ha confermato di aver iniziato la produzione di massa di componenti per il device foldable di Huawei. Oggi, però, l'azienda ha confermato che tali componente sono delle cerniere di nuova generazione per smartphone.

Zhaoli, secondo alcune fonti interne all'azienda, avrebbe lavorato a lungo su questo design, che ora sarebbe pronto a fare il proprio debutto sull'Huawei Mate V. È bene notare che le fonti di Zhaoli non hanno ancora rilasciato il nome dello smartphone che utilizzerà la nuova cerniera, ma gli esperti sembrano essere certi che si tratti del nuovo dispositivo pieghevole del colosso di Pechino.

La notizia, di per sé, non fornisce nuove informazioni sullo smartphone pieghevole di Huawei, ma permette di stabilire con certezza che il suo form factor sarà quello di un clamshell, dunque del tutto diverso rispetto all'Huawei Mate X2, che invece si piega "a portafoglio". Questa indiscrezione sembra anche confermare un rumor su Huawei Mate V risalente allo scorso settembre, che parlava di un design "a conchiglia" mutuato direttamente dal Samsung Galaxy Z Fold 3.

A quanto pare, infine, la fonte di Zhaoli Technology che ha diffuso le informazioni avrebbe pubblicato su Weibo dei render del device, che per la prima volta si mostra in alcune immagini. Interessante, in questo caso, è la mancanza dell'Huawei V-Pencil, trapelato online qualche mese fa e che si pensava avrebbe accompagnato il nuovo foldable, al pari di quanto fatto dalla S Pen con Samsung Galaxy S22 Ultra.