Huawei Mate X 5G sold out in meno di un minuto in Cina

In attesa di scoprire quando e se arriverà in Europa, Huawei Mate X 5G inizia già a macinare record in Cina. Lo smartphone pieghevole della società cinese infatti è andato sold out in meno di un minuto nella prima flash sale tenuta nel mercato locale.

Su Vmall, Huawei Mate X 5G con 8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di spazio di archiviazione è stato esaurito in meno di sessanta secondi, ed il produttore ha immediatamente informato gli utenti che la prossima vendita è in programma per il 22 Novembre.

Occorre però sottolineare che in precedenza la stessa Huawei aveva annunciato che inizialmente il Mate X sarà disponibile in quantità limitate, probabilmente per ragioni legate alla produzione del pannello.

E' però comunque interessante notare come all'estero gli smartphone pieghevoli stiano lentamente prendendo piede, mentre in Italia in molti continuano ad essere scettici.

Huawei Mate X è dotato di un display OLED da 8 pollici con risoluzione di 2480x2000 pixel che quando piegato diventa da 6,6 pollici. Sotto la scocca troviamo il chipset Kirin 980 insieme al modem Balong 5000 5G ed 8 gigabyte di RAM, mentre a livello di archiviazione supporta microSD da 256 gigabyte. A differenza della versione "liscia", quella con supporto 5G non dispone del jack audio da 3,5 millimetri.