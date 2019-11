Huawei Mate X potrebbe arrivare molto presto sul mercato: uscirà mai dalla Cina?

Dopo essere stato annunciato ad inizio 2019, Huawei Mate X torna a far parlare di sé per via della sua data di uscita, che potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, in alcuni centri commerciali cinesi sono iniziati ad apparire dei cartelli pubblicitari che annunciano l'inizio delle vendite a partire dalla giornata del 15 novembre 2019. Insomma, lo smartphone di Huawei potrebbe essere messo in vendita in madrepatria già tra poche ore.

Tuttavia, non ci sono ancora dettagli certi in merito alla disponibilità in Italia e in generale fuori dalla Cina. Infatti, vi ricordiamo che la commercializzazione ha subito diversi ritardi e che l'azienda è in un periodo complicato per via del ban subito dagli Stati Uniti d'America. C'è da dire inoltre che l'hardware dello smartphone sta iniziando ad "invecchiare" e quindi probabilmente Huawei si sta affrettando a immettere sul mercato il dispositivo per questo motivo. La pagina ufficiale italiana di Mate X è ancora attiva e sembra quindi che l'azienda cinese abbia ancora intenzione di portare il prodotto nel nostro Paese, ma alcuni iniziano a dubitare che questo avverrà. Staremo a vedere.

Parlando delle specifiche tecniche, Huawei Mate X monta un display OLED pieghevole da 8 pollici con risoluzione QHD+ (2480 x 2200 pixel). Se piegato, sul retro troviamo un pannello da 6,38 pollici con risoluzione 2480 x 892 pixel e M Bar con camera e sensori integrati, mentre davanti fa capolino un display da 6,6 pollici con risoluzione 2480 x 1148 pixel.

Per il resto, la scheda tecnica è completata da una tripla fotocamera posteriore (che funge anche da anteriore) da 40MP + 16MP (ultra-wide) + 8MP (tele) con lenti Leica, un sensore ToF (Time-of-Flight) e il flash Dual LED, un processore octa-core Kirin 980 con processo produttivo a 7nm operante alla frequenza massima di 2,6GHz (2 x 2,6 GHz Cortex-A76 + 2 x 1,92 GHz Cortex-A76 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55), una GPU Mali-G76, 8GB di RAM, 512GB di memoria interna e una doppia batteria da 4500 mAh con caricatore da 55W. Presenti anche tutte le connettività del caso, dal 5G al Wi-Fi dual-band passando per il Bluetooth 5.0 e per la porta USB-Type C.

Vi ricordiamo che il prezzo ufficiale per quanto riguarda l'Italia era stato fissato a 2299 euro prima dei vari rinvii. L'unica colorazione in arrivo dovrebbe essere la Interstellar Blue. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Huawei Mate X.